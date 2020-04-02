Döviz hesaplarındaki çözülme sürüyor

02 Nisan 2020

Dünya ONLINE

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. 27 mart ile biten haftada, yurt içi yerleşiklerin döviz hesapları 197,4 milyar dolara geriledi.

Bir önceki hafta 198 milyar 275 milyon dolar olan yurt içi yerleşikler döviz hesapları geçtiğimiz hafta 197 milyar 434 milyon dolara geriledi.

Bireysel hesaplar sattı; tüzel hesaplar döviz aldı

Geçtiğimiz hafta itibarıyla yurt içi yerleşiklerin toplam döviz tatarının 120 milyar 515 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 76 milyar 919 milyon doları da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduat hesapları oluşturdu. Bir önceki haftaya göre, geçtiğimiz hafta bireysel hesaplardaki döviz çıkışı 1,4 milyar dolar olurken; tüzel kişilerin hesaplarındaki döviz tutarı 563 milyon dolar arttı.

Hem dolar hem de euro hesaplar eridi

Yurt içi yerleşiklerin döviz hesaplarında 106 milyar 751 milyon doları ABD Doları olurken, euro hesapların dolar karşılığı ise 68 milyar 442 milyon dolar oldu. Bir önceki hafta döviz hesaplarının 106 milyar 146 milyon doları ABD Doları olurken, euro hesapların dolar karşılığı ise 68 milyar 59 milyon dolar oldu.