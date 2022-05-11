Döviz hesaplarındaki tutar 2,2 milyar dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 216 milyar 21,3 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 29 Nisan ile sona eren haftada 213 milyar 808,6 milyon dolara geldi.

29 Nisan haftasında gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 135,4 milyon dolar azalarak 137 milyar 316,8 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 miyar 77,5 milyon dolar artarak 76 milyar 491,70 milyon dolar oldu.