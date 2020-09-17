Döviz işlemlerinde 'esnek vade' imkanı
Esnek USD/TRY vadeli işlem sözleşmeleri, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında yarından itibaren işlem görmeye başlıyor.
Vade tarihi yatırımcılar tarafından belirlenebilen esnek USD/TRY vadeli işlem sözleşmeleri 18 Eylül itibarıyla Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasamızda işlem görmeye başlayacak.
Vade tarihini standart sözleşmelerin aksine kendileri belirleyebilecek olan yatırımcılar, etkin risk yönetimini Takasbank’ın sunmuş olduğu merkezi karşı taraf hizmeti ile sağlayabilecek.
'Dolar/Ons Altın' sözleşmeleri akşam seansında da işlem görecek
Öte yandan Borsa İstanbul VİOP bünyesinde 18 Ocak 2020 tarihinde endeks vadeli işlem sözleşmelerinde hayata geçirilen akşam seansı uygulaması 18 Eylül 2020 tarihi itibariyle Dolar/Ons Altın vadeli işlem sözleşmelerinde de devreye alınacak.
Akşam seansıyla birlikte yatırımcılar Dolar/Ons Altın vadeli işlem sözleşmelerinde uluslararası piyasalar ile koordinasyonu sağlarken etkin bir risk yönetimi gerçekleştirebilecek.