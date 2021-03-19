Döviz karşılığı TL Swap alım ihalesinde 1,5 milyar dolarlık satış

Merkez Bankasının açtığı döviz karşılığı TLSwap alım ihalesinde 3,42 milyar dolar teklif geldi.

2021-03-22 valörlü, 2021-06-22 vadeli ihalede gerçekleşen tutar 1,5 milyar dolar oldu. İhalede swap oranı en düşük 3390,00 ortalama 3425,00 en yüksek 3528,00 şeklinde oluştu. Tekliflerin ortalaması 3376,69 olarak gerçekleşti.