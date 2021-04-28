Döviz kurları 2 günlük düşüşün ardından yatay seyirde

Yurt içinde önemli bir verinin olmadığı günde, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı izlenecek. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve İngiltere ile Almanya'da gerçekleştirilecek ihaleler günün diğer takip edilecek gündem maddeleri olacak.

Hafta başından bu yana gerileyen döviz kurları bu sabah güne yatay başladı. Dolar/TL, dünkü kapanış seviyeleri olan 8,21-8,22 düzeyinde değerlenirken euro/TL ise 9,94'ten işlem görüyor.

Dolar, 8 haftanın dibinden kurtulma çabasında

Dolar Fed'in para politikası açıklaması ve ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşması öncesinde başlıca para birimleri karşısında gördüğü sekiz haftanın dip seviyesinden toparlanmaya çalıştı. Dolar endeksi, 3 Mart'tan bu yana en düşük seviyesi olan Pazartesi günü gördüğü 90.679'den hafif toparlanarak 90.968'e yükseldi ancak yatırımcılar Mart sonundan bu yana devam eden düşüş eğiliminin sona erdiğine ikna olmadılar.

Doların düşüşü, ABD ekonomisi hızla toparlanmaya başlayınca Fed'in derhal para politikasını sıkılaştırmaya zemin hazırlayacağı beklentisinin azalmasından kaynaklandı. Fed'in para politikasında değişiklik yapmaması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın para politikasını gevşek bırakma yanlısı mesajını tekrarlaması bekleniyor. Ancak bazı analistler, enflasyon beklentilerinin yükseldiğine işaret eden göstergelere dikkat çekerek Fed'in para politikasında sıkılaşmanın çok ileride yapılacağı mesajından uzaklaşabileceğine dikkat çektiler.

GÜNÜN AJANDASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu kabul edecek (16.45).

Yurt içinde TCMB uluslararası rezervler ve döviz likiditesi verilerini günün tek verisi olacak (10.00).

Borsa İstanbul şirketlerinden Akbank, Aksigorta ve Goodyear'ın mali tabloları bekleniyor.

Haftanın beklenen kararı akşam saatlerinde ABD Merkez Bankasından(Fed) gelecek. Fed, faiz kararını saat 21.00'de duyuracak. Fed'in faizlerde bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Piyasalar Fed Başkanı Jerome Powel'in kararın ardından düzenleyeceği basın toplantısına odaklanacak.

ABD'de MBA mortgage verileri (14.00), öncü ticaret verileri (15.30), DoE petrol stokları (17.30) gelecek.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, The Aspen Institute tarafından düzenlenen online küresel liderler seminerinde yer alacak (17.00).