Döviz kurları: Euro ve dolar ne kadar oldu?

08 Ekim 2020

Döviz kuru son dönemde Türkiye ve çevresindeki hareketlilik nedeniyle yükselişe geçti. Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşanan gerilimlerin yanı sıra Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi sonrasında dolar üzerindeki baskı arttı. Yine Türkiye'nin S-400 savunma sistemlerini test için Sinop'a getirmesi de son dönemde dövizi etkileyen jeopolitik gelişmelerden oldu. Dolar fiyatlarının 3 Kasım'da yapılacak ABD seçimlerine kadar hareketli olması bekleniyor.

Euro ve dolar ne kadar?

3 Kasım'da yapılacak ABD Başkanlık seçimleri öncesinde dolardaki hareketliliğin sürmesi bekleniyor. Ayrıca ABD Merkez Bankası'nın likidite çalışmaları, ABD'deki işsizlik oranı ve son dönemde yeni tip koronavirüs aşısı çalışmaları dolardaki hareketliliğin devam etmesine neden oluyor. Yurt içinde ise rutin haftalık para banka istatistikleri dışında veri gündemi bugün de zayıf. Dolar/TL, 7,88-7,89 seviyelerinden güne başlarken euro/TL de 9,29-9,30 seviyelerinden el değiştiriyor. Sabahın erken saatlerinde dolar/TL, 7,8917 ile tarihi seviyelerini görürken benzer bir grafikle euro/TL de zirvesini 9,30'un üzerine taşıdı.

Sterlin ne kadar?

Majör para birimlerinden olan İngiliz sterlini güne 10,23 lira seviyelerinde başladı. 10,1843 liradan alınan İngiliz sterlini, 10,2354 liradan satılıyor.

Serbest piyasada İsviçre frangı ise 8,5770 liradan alınırken, 8,6286 liradan satılıyor.