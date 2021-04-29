Döviz kurları gün ortasından sonra yukarı döndü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan "Enflasyon Raporu" piyasalar tarafından yakından takip edildi. Raporda yıl sonu enflasyon tahmini 2,8 puan yukarı yönlü revize edilerek yüzde 12,2'ye yükseltildi. Enflasyon beklentilerinin piyasa öngörülerine daha da yaklaşması sonrasında döviz kurlarında aşağı yönlü hareketler yaşandı. Düşüşün ardından gelen tepki hareketi sonrası günün ikinci yarısında kurlar yeniden yükselişe geçti.



Enflasyon tahminindeki revizeye ek olarak Kavcıoğlu'nun sıkı duruşun süreceğine yönelik mesajlarını tekrarlaması da Türk Lirası'nın dolar ve euro karşısında sınırlı da olsa değerlenmesini sağladı. Enflasyon raporu öncesinde 8,20 civarında değerlenen dolar/TL, Kavcıoğlu'nun mesajlarıyla birlikte 8,13'e kadar geriledikten sonra 8,16-8,17 düzeyinde dengelendi. Euro/TL ise 9,95-9,96 düzeyinden 9,90'ın altına çekildi.

Günün ikinci yarısında döviz kurları yeniden yukarı döndü. Dolar/TL 8,20'nin üzerine çıkarken euro/TL yeniden 10 liranın üzerini test etti. Saat 15:15 itibarıyla dolar/TL 8,2180'den euro/TL ise 9,9805'ten işlem görüyordu.