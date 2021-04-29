Döviz kurları güne yatay başladı, gözler enflasyon raporunda

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak olan "Enflasyon Raporu" ile ABD büyüme rakamları günün en önemli gündem maddeleri olarak piyasalar tarafından takip edilecek.

Fed, dün akşam açıkladığı faiz kararında piyasaların beklentileri dahilinde faizlerde değişikliğe gitmezken Fed Başkanı Powell da mesajlarında varlık alımlarının devam edeceği mesajını yineledi.

Fed gündeminden sürpriz çıkmamasıyla birlikte küresel piyasalar olağan seyrini sürdürürken yurt içinde de döviz kurları dünkü yatay seyrinin bu sabah da koruyor. Dolar/TL 8,20 civarında değerlenirken euro/TL ise 9,95-9,96 düzeyinde işlem görüyor. Gün içerisinde TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun enflasyon raporu sunumu döviz kurlarının yönünde belirleyici olacak.

Yılsonu enflasyon beklentisi revize edilecek mi?

Merkez Bankası, yılın ikinci "Enflasyon Raporu"nu açıklayacak. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun raporla ilgili sunumunu piyasalar yakından takip edecek. Merkez Bankası bir önceki raporunda enflasyonun, 2021 yılı sonunda yüzde 9,4, 2022 yılı sonunda yüzde 7 olacağını tahmin etmişti. Bu raporda enflasyon tahminlerinin yukarı yönlü revize edilip edilmeyeceği piyasaların en önemli takip edeceği konu olacak.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK tarafından, Ekonomik Güven Endeksi ile Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıklayacak (10.00).

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu ve rezervler öncelikli olarak izlenecek (14.30).

Yurt dışında günün en önemli verisi ABD büyüme rakamları olacak. ABD'de 2020 yılı son çeyrekte GSYH yüzde 4,3, tüketici harcamaları yüzde 2,3, çekirdek PCE yüzde 1,3 artış göstermişti (15.30). ABD'de günün diğer verileri işsizlik başvuruları (15.30), bekleyen konut satışları (17.00), doğal gaz stokları (17.30) olacak.

Avrupa'da piyasalar Almanya'da gelecek işgücü istatistikleri (10.55) ile tüketici fiyatlarını (15.00) verileri izleyecek. Ülkede işsizlik mevsimsel düzeltilmiş verilerle yüzde 6,0, enflasyon yıllık yüzde 1,7 seviyesinde bulunuyor.

Euro Bölgesi M3 para arzı (11.00), güven endeksleri (12.00), Avrupa'da izlenecek diğer önemli veriler olacak.