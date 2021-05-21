Döviz kurları haftanın kapanış gününde sakin seyrediyor

Dolardaki küresel zayıf seyre karşın Türk Lirası'ndaki iyimserlik sınırlı seviyede. Hafta başında 8,30'a kadar çekildikten sonra yukarı yönlü eğililm sürse de 8,40'ın altında kalmayı başaran dolar/TL, haftanın son işlem gününde 8,37-8,38'lerde yatay seyrediyor. Euro/TL ise 10,26 seviyesinde sakin.

Küresel piyasalarda ABD Doları zayıf

Küresel piyasalarda dolar işlemcilerin Fed'in ekonomiye verdiği desteği azaltacağına yönelik endişelerinin yatışmasıyla birlikte dip seviyelere yakın seyretti. Dolar haftanın tamamını değer kaybıyla bitirmeye hazırlanırken dünya ekonomisinin koronavirüs salgının yarattığı tahribattan toparlanması diğer para birimlerini destekledi.

Dolar hafta ortasında yayımlanan Fed tutanaklarındaki ifadenin erken faiz artırımı endişelerini tetiklemesiyle euro karşısında gerilediği dört ayın dip seviyesinden dün toparlandı. Ancak bugün 1.2225'e geriledi.

GÜNÜN AJANDASI

TCMB Mart ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi verilerini açıklayacak (14.30). Bir önceki ay konut fiyatlarında aylık yüzde 2,6, yıllık yüzde 30,8 artış açıklanmıştı.

Ramazan Bayramı ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle perşembe bir önceki haftanın TCMB haftalık bülteni yayımlanırken, cuma günü de geçen haftanın verileri açıklanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu ve rezervler öncelikli olarak izlenecek (14.30).

Euro Bölgesinde öncü Tüketici Güven Endeksi (17.00) verileri izlenecek.

ABD'de 2.el konut satışları (17.00) ve Baker Hughes sondaj kule sayısı (20.00) verileri bulunuyor.

Euro Bölgesi maliye bakanları, maliye politikası ve bankacılık birliğini görüşmek üzere Lizbon'da bir araya geliyor (10.00).