Döviz kurları haftanın kapanış gününe sakin başladı

Haftanın son işlem gününde yurt içinde Tüketici Güven Endeksi, Konut Fiyat Endeksi, açılan kapanan şirket istatistikleri gibi yoğun bir veri gündemi izlenirken, yurt dışında öncü PMI verileri takip ediliyor.

Hafta başında 8,30'a kadar çekildikten sonra yukarı yönlü eğililm sürse de 8,40'ın altında kalmayı başaran dolar/TL, haftanın son işlem gününe 8,37-8,38'lerden başlıyor. Euro/TL ise 10,26 seviyesinde yatay.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK ve TCMB tarafından hazırlanan Tüketici Güven Endeksi Mayıs ayı rakamları açıklanacak (10.00). Tüketici Güven Endeksi bir önceki ay yüzde 7,5 düşüşle 80,2 seviyesine inmişti.

TÜİK Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi, İşgücü Girdi Endeksleri, TOBB açılan ve kapanan şirketler verilerini duyuracak (10.00).

TCMB Mart ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi verilerini açıklayacak (14.30). Bir önceki ay konut fiyatlarında aylık yüzde 2,6, yıllık yüzde 30,8 artış açıklanmıştı.

Ramazan Bayramı ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle perşembe bir önceki haftanın TCMB haftalık bülteni yayımlanırken, cuma günü de geçen haftanın verileri açıklanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu ve rezervler öncelikli olarak izlenecek (14.30).

Global piyasalarda öncü Satın Alma Yöneticileri Endeksi(PMI) verileri bulunuyor. Avustralya (02.00), Japonya (03.30), Fransa (10.15), Almanya (10.30), Euro Bölgesi (11.00), İngiltere (11.30) ve ABD (16.45) PMI verileri sırayla açıklanacak.

İngiltere'de perakende satışlar (09.00), Euro Bölgesinde öncü Tüketici Güven Endeksi (17.00) verileri izlenecek.

ABD'de 2.el konut satışları (17.00) ve Baker Hughes sondaj kule sayısı (20.00) verileri bulunuyor.

Euro Bölgesi maliye bakanları, maliye politikası ve bankacılık birliğini görüşmek üzere Lizbon'da bir araya geliyor (10.00).