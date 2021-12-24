Döviz kurları haftanın son gününde dalgalı

Hafta boyu sert gerilemelerin yaşandığı döviz kurları haftanın son gününde yukarı yönlü.

Döviz kurları, sabah saatlerinde yurt dışı piyasalar kapalı olduğu için sığ işlemler dolasyısyla yüksek oynaklık dikkat çekiyordu. Yurt içi piyasalarda işlemlerin artmasıyla birlikte kurlardaki artış bir miktar geriledi.

Kurlarda dalgalı seyir sürerke dolar/TL 11,40 - 11,50 civarında; euro/TL 13 liranın hemen altında.

ABD Doları için son 3 ayın en kötü haftası

Döviz piyasalarında dolar endeksi 96.067 seviyesini kaydetti. Endeks, gün içinde az değişim gösterse de Cuma gününün kapanışından bu yana yüzde 0,6 düştü. Bu hafta endeksin Eylül başından bu yana görülen en kötü haftası oldu.

Omicron varyantına dair endişelerin hafiflemesinin Avustralya doları ve İngiliz sterlini gibi daha riskli para birimlerini desteklemesi nedeniyle dolar dün diğer başlıca para birimleri karşısında değer kaybetti.



ABD'de tatil sezonunun ve uzun hafta sonunun öncesinde başlıca para birimleri dar aralıklarda seyretti.



Koronavirüs aşıları ve Omicron varyantının şiddeti konusunda olumlu haberler de yatırımcıların risk iştahını artırarak, hisse senetlerini ve ABD Hazine tahvillerinin getirilerini yükseltti.



Sterlin, İngiltere'nin kısa vadeli devlet tahvili getirilerindeki yükselişin yanı sıra Omicron varyantına ilişkin güven verici araştırma sonuçlarının da desteğiyle dolar karşısında yüzde 0.46 yükseldi.



