Döviz kurları haftaya sert yükselişlerle başladı

Geçen haftanın tamamında sert gerilemelerin görüldüğü döviz kurları, 2021 yılının son haftasına dalgalı ve sert yükselişlerle başlıyor.

Geçen hafta pazartesi günü görülen 18,40 zirvesinden sonra 5 günde yüzde 40 gerileyen dolar/TL, bu sabah saatlerinde 11 liranın hemen altında euro/TL ise 12,40-12,45 aralığında yatay seyirle başlamıştı. Saat 08:45 sularında hareketlenen kurlar yarım saat içerisinde yüzde 5'i aşan yükselişler kaydetti. Dolar/TL, 11,50'ye dayanırken euro/TL, 13 lirayı aştı.

Piyasaların açılmasıyla birlikte yükselişler bir miktar geriledi. Kurlardaki dalgalı seyirde küresel piyasaların Noel tatilinde olması nedeniyle yaşanan düşük hacimli işlemler etkili oluyor.

Kur korumalı TL mevduat için baz alınacak bugünkü kur 11,4373 TL

Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için baz alınacak kur rakamlarını duyurdu. Açıklamada, dolar kurunun seviyesi 11,4373 TL olduğu açıklandı.

Kur Korumalı TL Mevduat ürününün piyasalar tarafından örtülü faiz artışı olarak yorumlanmasıyla başlayan düşüş geçtiğimiz hafta boyunca etkisini göstermişti.

Reuters'ın hesaplamalarına başvurduğu bankacılar büyük bölümü haftanın ilk iki gününde olmak üzere TCMB'nin swap hariç net uluslararası rezervinin geçen hafta Cuma hariç yaklaşık 8,5 milyar dolar, doğrudan müdahalelerin de başladığı ay başından itibaren ise yaklaşık 18 milyar dolar düştüğünü hesapladı.

Bireysellerde panik döviz alımı durdu

Bankacılar sistemin yeni döviz alımlarını caydırdığını, panik havasını şu an için ortadan kaldırdığını, bunun da aralıksız devam eden tek yönlü bireysel döviz talebini kesmesi açısından olumlu olduğunu belirtiyor.

TL'deki sert değer kazancına rağmen yine de bir çok bankacı orta ve uzun vadeli süreçlerinin izlenmesi gerektiğine ve TL'de değer kaybı olması halinde Hazine üzerinde oluşabilecek risklerin büyüklüğüne dikkat çekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz düşünce enflasyon da düşecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hafta sonunda yaptığı konuşmalarda faizin düşürülmesi sayesinde enflasyonun düşeceği tezlerini tekrar ederken, kur korumalı vadeli mevduat hesabı sisteminin devreye girmesinden beri TL mevduatların 20 milyar liranın üzerinde arttığını ifade etti.

Erdoğan kur korumalı mevduat sisteminin uzun vadede bütçeye yük olması yerine "olumlu katkı" sağlayacağını öngördüklerini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye göre ise kurda görülen 18,4 tarihi rekoru bir "köpük" ve köpüğün tamamı ortadan kalkmadı. Nebati geçen hafta "Köpük daha tam gitmedi gitmeye başladı bir yere doğru gidiyoruz" dedi ve bir para biriminin bir diğer para birimine göre enflasyon farkı kadar değer değişimi yaşaması gerektiğini söylemişti.