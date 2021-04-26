Döviz kurları haftaya yükselişle başladı

Yurt içinde bugün Kabine toplantısından çıkacak sonuç, kapasite kullanım oranı izlenirken, yurt dışında Almanya IFO ve ABD dayanıklı mal siparişleri verileri öne çıkıyor.

Geçtiğimiz hafta oldukça hareketli günler geçiren döviz kurları yüzde 4'ün üzerinde yükselişle haftayı kapatmıştı. Cuma günkü kapanış seviyesi 8,35 olan dolar/TL bu sabah saatlerinde 8,44'e kadar tırmandı. Euro/TL ise 10,20'nin üzerine çıkarken 10,22 seviyeleri görüldü.

GÜNÜN AJANDASI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün saat 15.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine'nin iki hafta önce aldığı kısmi kapanma kararları bugün sona eriyor. Bugünkü toplantıda Ramazan Bayramı sürecinde alınacak olası yeni önlemler ele alınacak. Kabine toplantısına, yeni göreve atanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş ilk kez katılacak. Toplantıda ayrıca ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olayları için kullandığı "Soykırım" ifadesi sonrası ABD ile ilişkiler ile Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyon başta olmak üzere diğer gündem maddelerinin de ele alınması bekleniyor.

Haftanın ilk gününe yurt içinde önemli verilerle başlanacak. Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Sektörel Güven Endeksleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) kapasite kullanım oranı ve Reel Kesim Güven Endeksi verilerini açıklayacak. Geçen ay kapasite kullanım oranı yüzde 74,7, Reel Kesim Güven Endeksi 110,8 olarak açıklanmıştı (10.00).

TCMB ayrıca Yatırım Eğilimi İstatistiklerini raporunu da yayımlayacak (10.00).

Yurt dışında en önemli veri gündemi Almanya Ifo Endeksleri olacak. Ifo İş Ortamı Endeksi bir önceki ay 96,6, Cari Durum Endeksi 93,0 puan seviyesinde açıklanmıştı (11.00).

ABD'de dayanıklı mal siparişleri (15.30), Dallas Fed Teksas İmalat Endeksleri (17.30) verileri ile 2 ve 5 yıllık tahvil ihaleleri izlenecek.