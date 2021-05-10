Döviz kurları kısa haftaya yatay başladı

Ramazan Bayramı nedeniyle, bu hafta 2,5 gün işlem yapılacak olan yurt içi piyasalarda önemli veriler bulunuyor. İşgücü, sanayi üretimi, perakende satışlar, ödemeler dengesi verileri kısa haftanın önemli verileri olarak izlenecek.



Geçen haftanın son işlem gününde ABD'de tarımdışı istihdam verisinin beklentilerin çok altında kalmasıyla değer kaybeden ABD Doları'nın etkisiyle 8,20'lere çekilen dolar/TL, yeni haftaya da benzer seviyelerden başlıyor. Euro/TL ise 10 TL üzerindeki seyrine devam ederken bu sabah saatleri itibarıyla 10,03 düzeyinde işlem görüyor.

Gözler işsizlik rakamlarında



Haftanın ilk önemli verisi Türkiye İstatistik Kurumundan(TÜİK) gelecek. TÜİK Mart ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıklayacak. Bir önceki ay işsizlik oranı yüzde 13,4 olarak açıklanmıştı (10.00).



TÜİK İnşaat Maliyet Endeksi verisini de açıklayacak. (10.00)



Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borç çevirme oranı, ortalama vadesi ve maliyetini açıklayacak (17.30)



İngiltere Halifax Konut Fiyatları (10.30), Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güven Endeksi (11.30), Avrupa piyasalarında öncelikle izlenecek veriler olacak. AB Dışişleri Konseyi toplantısı gerçekleştirilecek.