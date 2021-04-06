Döviz kurları piyasa açılışıyla hafif yukarı yöneldi

Yurt içi ve yurt dışı piyasalarda veri bakımından sakin bir gün yaşanacak. Uluslararası Para Fonu(IMF) Global Ekonomik Görünüm Raporu günün en önemli ekonomik gündemi olacak.

Döviz kurları, gece boyunca ve sabah saatlerinde dünkü kapanış seviyelerini korumayı bildi. Piyasaların açılmasıyla birlikte kurlarda yukarı yönlü bir hareket gözlemlendi. Bu hareketle birlikte dolar/TL, 8,10'dan 8,13'e doğru tırmandı. Euro/TL de benzer hareketlerle 9,60'ın üzerini gördü.

Dolar/TL, haftanın açılışını 8,20 seviyelerinden yapmış sonrasında gün ortasına doğru ABD tahvil getirilerine paralel bir hareketle 8,10'lu seviyelerine kadar çekilmişti.

ABD Doları, büyük para birimleri karşısıdna iki haftanın dibinde

Dolar, ABD ekonomisindeki güçlü toparlanma işaretlerine rağmen ABD Hazine tahvil getirilerinin

yakın zamanda ulaştığı zirveden düşüşüne paralel olarak diğer para büyük para birimlerinin

oluşturduğu sepet kur karşısında yaklaşık iki haftanın dip seviyesine geriledi.



Dolar endeksi, %0.4 kayıpla 25 Mart'tan bir gördüğü en düşük seviyeye düşerken, sabahki Asya işlemlerinde daha da düştü. Dolar endeksi 92.668 seviyesine indi.



Yen, dolar karşısında bir yıldan fazla süredeki dip seviyesinden toparlanmayı sürdürdü. Geçen hafta 111 seviyesini gören dolar/yen kuru 109 altına indi. Euro ise 1.17 dolar civarındaki yaklaşık beş ayın dip seviyesinden yükselişini sürdürüp 1.1821 dolara kadar yükseldi.



Bitcoin ise iki günlük kazanımlarını sürdürerek yaklaşık 59,192 dolar seviyesinde

seyretti ve geçen ayın ortasında çıktığı zirvesi 61,781.83 dolar seviyesine yaklaşmayı sürdürdü.