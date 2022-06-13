Döviz kurları yeni haftaya da yükselişlerle başladı

Dolar/TL, ekonomi yönetimi tarafından geçen hafta koordineli şekilde atılan adımların TL'de toparlanma yaratamamasının ardından 17,2 üzerinde yukarı yönlü baskı altında.

Dolar/TL, ekonomi yönetiminin koordine adımları ile 17 etrafında her iki yönlü dalgalandı ancak 17 seviyesinin altında kalıcı olamadı.

Dolar/TL, yeni haftanın ilk saatlerinde 17,28'e kadar çıkmasının ardından 17,25'in altında işlem görüyor.

Euro/TL de 18,20'nin üzerini test ettikten sonra 18,05-18,10 seviyelerinde değerleniyor.

Borsa İstanbul'da BİST 100 Endeksi açılışla birlikte 2.520 puana kadar çekildikten sonra yüzde 0,5 civarı kayıpla 2.530 puanın üzerinde seyrediyor.

Petrol fiyatları, Pekin'de yeniden artan koronavirüs vakaları nedeniyle Çin'de petrol talebinin hızla toparlanacağı beklentilerinin zayıflaması ve enflasyonun ekonomik büyümenin yavaşlayacağı kaygılarının güçlenmesiyle haftaya ekside başladı. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 1,7 gerileyerek 119,95 dolardan işlem görürken, ABD hafif ham petrolü yüzde 1.8 gerilemeyle 118,5 dolara indi.

Altın fiyatları, seans başında bir ayın zirvesini görmesinin ardından ABD'de güçlü artış kaydeden enflasyona paralel olarak yükselen Hazine tahvil getirilerinin yarattığı baskıyla eksiye geçti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,5 düşüşle 1.862 dolara indi.

ABD 10 yıllık Hazine tahvili getirileri, bu sabah yüzde 3,2'den işlem gördükten sonra geriledi. Doları altı başlıca para birimine karşı ölçen dolar endeksi yüzde 0,3 yükselerek 104,5 ile dört haftanın zirvesini gördü.

Yen, keskin artış gösteren ABD enflasyon verilerinin etkisiyle Hazine tahvil getirilerini yükselmesinin ardından Japonya Merkez Bankası'nın kura müdahale edebileceği beklentisiyle elde ettiği kazanımları geri verdi ve ABD Doları karşısında 135,2 ile 20 yılın yeni dip seviyesine indi.

Piyasaların radarında ne var?

Yatırımcılar, bu hafta da başlıca merkez bankalarının enflasyonu düşürmek için atacağı para politikası sıkılaştırma adımlarını izlemeye devam edecek. ABD ve İngiltere merkez bankalarının bu haftaki toplantılarında faiz artırımına gitmeleri beklenirken, İsviçre'de de sıkılaşma görülmesi olasılıklar dahilinde.

Piyasalar, Fed'in yarın başlayacak olan iki günlük politika toplantısında %80 ihtimalle 50 baz puan faiz artırımı gerçekleştireceğini fiyatladı. 75 baz puan bir artış gerçekleşme olasılığı ise %20 olarak öngörülüyor.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Dışarıda riskten kaçış oldukça kuvvetli. Bu hafta Fed toplantısı yakından takip edilecektir. İçeride atılan adımların döviz açısından etkisi sınırlı. BDDK'nın ileri bir tarihte yapacağını açıkladığı swap adımı hariç döviz girişi sağlayabilecek adım yok diyebiliriz. Bu şekilde döviz dengesine ilişkin sorgulama devam ediyor. TL'de satış baskının sürmesini bekliyorum" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı ile yurt dışı yerleşiklerin, belirlenecek alanlarda kullanılmak üzere TL cinsi varlıklara erişim imkanının genişletileceğini açıkladı. İlgili adımın etkisi yeni döviz kaynağı yaratıp yaratamayacağı açısından takip edilecek