Döviz kurları yön arayışında

Dolar/TL, geçen hafta 14,9950 seviyesine yükseldikten sonra Cuma günü piyasa kapanışına yakın Rusya'nın Ukrayna ile görüşmelerde "ilerleme" sağlandığı açıklamasıyla küresel piyasalara paralel gerilediği 14,85 seviyesinden haftaya başladı. Sabah saatlerinde 14,85 seviyesinde dengelenen dolar/TL, gün ortasında 14,80'in altına indi. Euro/TL ise 16,20'ler civarında değerleniyor.

Dolar/TL Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yönelik endişelerle Cuma günü 14,9950 seviyesine kadar yükseldi. İşlemciler Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinden devam eden döviz satışlarıyla kurun 15 seviyesini aşmadığını belirtirken daha sonra Rusya'nın görüşmelerde ilerleme açıklması kuru aşağı çekti.

Piyasa uzmanları, bu hafta Türkiye, ABD ve Japonya'nın faiz toplantısının öne çıkacağını Rusya işgalinin Türkiye ekonomisine etkisinin ana gündem maddesi olmaya devam edeceğini belirtiyorlar.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri geçen hafta yüzde 26.82'ye kadar çıkarak tarihi rekora yükseldikten sonra Cuma günü son işlemde yüzde 25.71 seviyesindeydi.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri bu hafta 700 baz puanı aşarak rekor seviyeye yükseldikten sonra dün günü 662/677 baz puandan tamamladı.

Petrol fiyatları 108 dolara kadar çekildi, altın düşüşte

Petrol fiyatları, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek için diplomasi çabalarının artması ve piyasaların ABD'de gerçekleşmesi beklenen faiz artırımlarına hazırlanmasıyla geçen hafta görülen kayıpları artırarak 4 doların üzerinde geriledi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 3,5,7 düşerek 108 dolar seviyesine kadar geriledi. Geçen hafta brent petrol 139 doları aşmıştı.

Altın fiyatları ise ABD Hazine tahvillerinin faiz artırımı beklentileriyle yükselmesinin ardından geriledi. Rusya ile Ukrayna arasında barış sağlanabileceği beklentileri ile risk iştahında artış görülmesi de güvenli liman olarak görülen altının çekiciliğini azalttı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 1 civarı düşerek 1.960 dolara geriledi.