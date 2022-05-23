Döviz kurları yönünü aşağı çevirdi

Türk Lirası yaklaşık iki haftadır değer kaybına yeni haftanın ilk saatlerinde de devam etti. Euro/TL yeni haftanın ilk gününde 17 seviyesinin üzerine çıktıktan sonra neredeyse tüm kazançlarını sildikten sonra 16,85 seviyelerinde denge çabasında.

Euro/TL'de bugün yaşanan yükselişte euro/dolar paritesinin yüzde 1'in üzerinde artması etkili oluyor. Öte yandan euro, 20 Aralık 2021'den bu yana ilk kez 17 liranın üzerine çıkmış oldu.

Geçen hafta 15,99'ları test eden dolar/TL, bugün en yüksek seviye olarak 15,9720'ye kadar tırmandıktan sonra eksiye döndü ve 15,80'in altına indi.

Saat 14,30 itibarıyla dolar/TL'de en düşük seviye olarak 15,72 görülürken euro/TL'de 16,76 en düşük seviye oldu.

Enflasyon korumalı tahvil bekleniyor

Döviz kurlarındaki düşüşte enflasyona endeksli tahvilin bu akşamki kabine toplantısında duyurulacağına dair söylentiler etkili oldu.

Hükümet enflasyon korumalı tahvil için hazırlıklarını tamamladığını açıklarken, yeni ürünün cazip olması durumunda TL, döviz ve hatta KKM mevduattan kaçışa yol açabileceği konusu bankacılık sektörü için endişe yaratıyor.

InvestAZ Araştırma Direktörü Dr. Tuğberk Çitilci:

Süper tahvil etkili oldu ancak zamanı değil

InvestAZ Araştırma Direktörü Dr. Tuğberk Çitilci, süper getirili tahvil söylentilerinin piyasalarda etkili olduğunu, ancak henüz bunun vakti olduğunu düşünmediğini kaydetti.

Çitilci, piyasaya sabah saatlerinden itibaren yüksek getirili bir tahvilin çıkarılacağını ilişkin fısıldama olduğuna değinerek, "Enflasyon + %10 konuşuluyor. Bu akşam Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı var. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu enstrümanı açıklayacağına ilişkin piyasada çıkan bir söylenti etkisi bulunuyor. Bu olur mu veyahut da olması durumunda da bazı soru işaretleri var. Bu enstrümanın çıkması durumunda, Kur Korumalı Mevduat'ın sonu olacak gibi bir unsur. KKM'nin sonbahara kadar devam edeceği dikkate alındığında, neden farklı enstrümanlar KKM havuzunda biriken TL'nin farklı alanlara yönlendirilmesi sorusu akla geliyor. KKM'nin öncelikli olduğu düşünüldüğünde bu ihtimali zayıf görüyorum." diye konuştu.

Dr. Tuğberk Çitilci, konuya ilişkin olarak, "Ama şöyle bir şey olabilir. Kamu erkinin faiz artırmadan, ekonomik aktiviteyi yavaşlatma anlamında böyle bir süper getirili tahvil çıkardığı zaman da bankalardan mevduat çıkışı olarak, bankaların kredi mekanizmasını negatif yönde etkileyip ekonominin aşırı ısınmasını hafif önleyebilecek bir tedbir mi alınmak isteniyor, denilebilir. Orası da bir soru işareti. Ancak kamu erkinin önceliği büyüme. Süper getirili tahvil devreye girdiği zaman da KKM ve bilanço yapılarına daha negatif hasar verme ihtimali bulunması nedeniyle bunun henüz vakti olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.

USD/TRY paritesi bugün en yüksek 15,9720 seviyesini gördükten sonra gerileyerek en düşük 15,7230'u gördü. EUR/USD'de ise bugün 17,00 seviyesinin üzerine çıkarak, en yüksek 17,0441 gördükten sonra 16,7658'e kadar geriledi. Şu anda USD/TRY 15,77, EUR/TRY 16,82 civarında bulunuyor.

BIST100 Endeksi en yüksek 2397,91 puanı gördükten sonra en 2.346,12 puana kadar geriledi. Şu sıralar 2359,35 civarından işlem görüyor.

Stratejist Rıdvan Baştürk:

Süper bono detaylarını henüz bilmediğimiz bir konu

Stratejist Rıdvan Baştürk, "Süper Bono denilen detaylarını henüz bilmediğimiz bir konu var. Bu ürün insanları enflasyona karşı mı koruyacak yoksa düşük getirili uzun vadeli bir yatırım aracı mı olacak soruları henüz bilinmiyor." dedi.

Baştürk, insanları enflasyona karşı koruyacak bir ürün olacaksa TÜİK’in açıklayacağı verilerin burada daha tartışılır hale geleceğini ifade ederek, "Aynı zamanda enflasyonun en az 3-5 puan üzerinde bir getirisi olmalı ki cazip olsun. Bu aşamada mevcut enflasyona göre minimum %75 faiz nereden ve nasıl karşılanacak sorularının cevapları önemli olacaktır. Veya kur korumalı mevduattan çıkıp bu tarafa bir yığılma olursa dövizdeki yükselişler daha da mı hızlanacak gibi sorular sorulacaktır. Bu nedenle şimdilik bu konuyu kenarda bırakıyorum." diye konuştu.

Nisan ayı boyunca yatay seyreden dolar kurunun hızlı bir yükselişle 16 seviyesine geldiğin ve bu bölgeden gelen kısmi kar satışı ile gerilediğini ileten Rıdvan Baştürk, "Bugünkü düşüşte dolar endeksinde yaşanan baskının etkili olduğunu düşünüyorum. Dolar endeksinde günlük bazda yaşana %1’e yakın düşüş nedeniyle kurda da kar satışları yaşandı." dedi.

Fed'in bu yıl faiz artırmaya devam edeceğini ve piyasadan para çekeceğini hatırlatan Baştürk, değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Kısacası piyasalar daha az doları daha yüksek maliyetle bulabilecek. Bu durum dış borçlanması yüksek olan bizim gibi ülkeler için yüksek maliyet demektir. İç tarafa baktığımızda ise resmi enflasyonun %70 seviyesinde olduğunu biliyoruz. Yapılan son zamlar ve gelecek aylarda beklenen zamlar neticesinde enflasyon yükselmeye devam edecektir. Bu durum TL için kırılganlık yaratıyor. Çünkü reel getiri negatif tarafta artmaya devam ediyor. KKM, Süper Bono gibi alışılmadık, bilinmeyeni çok olan ürünlerin etkisi kısa vadeli kalacaktır. Orta-uzun vadede TL’deki kırılganlığın azalması için para politikasında majör değişimler gerekiyor.

İşin teknik kısmına baktığımızda ise günlük grafiklerde izlediğimiz yukarı yönde trendin direnç bölgesi 16.00/16.10 bölgesinde yer alıyor. Bu bölge geçilmediği sürece yükselişler zayıf kalacaktır. Geri çekilmelerde ise trend desteği olan 15.00 üzerinde kalındığı sürece görünümde önemli bir değişim olmayacaktır. Kurda 16.10 bölgesi geçilirse TL üzerindeki baskı artabilir. "