Döviz kurlarında artış sürüyor: Dolar/TL 15,38'i gördü

Türk Lirası'ndaki değer kaybı hafta ortasında da devam ediyor. Kur korumalı mevduatın açıklandığı 20 Aralık'tan beri ilk kez 15 TL'yi hafta başında aşan dolar/TL, bu sabah 15,35 sınırına yükseldi. Euro/TL de bu hafta benzer grafikleri çizerken kur 16,26'ya kadar çıktı.

Geçen haftadan beri dolar karşısında yaklaşık yüzde 4 değer kaybeden TL'nin son bir aydaki değer kaybı ise son bir kaç günde yaşanan kayba eşit. Benzer para birimlerinde ise son bir ayda yüzde 10'a ulaşan kayıplar görülüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise güne yüzde 0,34 artışla 2.498 puandan başladıktan sonra açılış seansının ardından kazançlarını sildi ve düşüşe geçti.

Öte yandan Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri 700 puana çıktı ve tarihi zirvelerine yaklaştı.

TL'de değer kaybı devam edecek mi?

Reuters'ın ulaştığı bankacılar, TL'nin önümüzdeki günlerde de değer kaybetmeye devam etmesini beklerken, kamunun değer kayıplarına izin vermemesi halinde TL'nin değerini korumak için rezervlerinden ya da ihracatçılardan elde ettiği dövizlerden çok daha yüksek miktarda kullanması gerekeceğini, bunun da sürdürülebilir bir politika olmayacağına dikkat çekiyorlar.

Küresel piyasalarda son durum

Son dönemde küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası faiz artışları ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali kaynaklı satış baskısı kuvvetlenmiş durumda. Her ne kadar küresel satışlar dün dursa da ABD'de S&P endeksi bu yıl %16 Nasdaq %26 değer kaybetmiş oldu.

Asya borsaları, Fed'in faiz artırımlarını ne hızda gerçekleştireceği yönünde ipuçları vermesi beklenen ABD enflasyon verileri öncesinde dünkü seansta gördüğü iki yılın dip seviyelerinden toparlanırken, dolar da kazanımlarını korudu. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi dün Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından yüzde 0.45 yükseldi.

Petrol fiyatları, AB'nin Rus petrolüne yasak getirmeyi değerlendirmesi ve başlıca üreticilerin, talepte toparlanma gerçekleştiğinde açığı kapatamayabilecekleri uyarısında bulunmasıyla önceki iki seansta yüzde 9 kayıp vermesinin ardından yükseldi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 1.4 artışla 103.88 dolara yükseldi.

Altın fiyatları, dolardaki yükselişin ABD enflasyon verileri öncesinde de devam etmesiyle bugün üç ayın dip seviyesine geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.1 düşüşle 1,838.26 dolara geriledi.