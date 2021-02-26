Döviz kurlarında dalgalı seyir

Türk Lirası'nda kasım ayından bu yana devam eden rüzgar bu hafta tersine döndü. TL, bu yılki kazanımlarının tamamını kaybetti. Dolar/TL ve Euro/TL, son bir hafta içerisinde yüzde 8 yükselirken özellikle dün piyasaların kapanışından sonra kurlarda sert hareketler yaşandı. Dolar/TL 7,40'ı geçerken; euro/TL 9'un üzerini gördü. Bugün ise döviz piyasalarında aşırı oynaklık dikkat çekiyor. Yarım günde dolar/TL 7,48 ile 7,31 bandından dalgalanırken; euro/TL'de ise 9,09 ile 8,91 arasında dalgalı bir seyir söz konusu.

Bu sabah saatlerinde ise dolar/TL, 7,48; euro/TL ise 9,09 seviyelerini test etti. Piyasaların açılmasıyla birlikte başlayan düşüş hareketiyle birlikte dolar/TL gün ortasında 7,33 seviyesine, euro/TL 8,91'e kadar çekildi.

Dolar ve euro neden yükseliyor?

Kurlarda bu hafta genelinde ve özellikle dün akşam yaşanan atakta ABD tahvil faizindeki ani yükseliş önemli rol oynadı. Faiz artışlarının küresel piyasalarda gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde yarattığı baskı TL’nin yabancı para birimlerine karşı değer kaybetmesinde etkili oluyor. Şubat başında yüzde 1,10 seviyelerinde olan ABD 10 yıllık tahvil getirisi akşam dakikalar içinde 1,5 seviyesinden yüzde 1,6 seviyesine çıktı.

MARBAŞ Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner KURU:

TL'deki ayrışma içeride negatif bir unsur kaynaklı görünmüyor



MARBAŞ Menkul Değerler GMY Soner Kuru, DÜNYA'ya gönderdiği analizde Türk Lirasında yaşanan değer kaybını değerlendirdi. Piyasalarda son bir haftada oluşan hareketliliğin temel sebebi ABD tahvil faizlerindeki yukarı hareket olduğunu aktaran Kuru şöyle devam etti:



"Zaten son birkaç aydır 2021’e ilişkin aşı gelişmelerini ve COVID-19 sonrası döneme ilişkin fiyatlamaları önden gerçekleştiren piyasalar açısından da bir miktar kar realizasyonu fırsatı oluşturdu. FED’den daha önce yapılan açıklamalarda verilen sinyaller gevşek para politikalarının devamı ve gerekirse yeni manevra yapabilecek alanlarının olduğu yönünde, dolayısıyla ABD tahvil faizleri kaynaklı bu fiyatlamanın kalıcı olmasını düşük ihtimal görüyoruz.

Kur tarafında ise doların gelişmekte olan para birimlerine karşı değer kazandığı bu süreçte Türk Lirası bir miktar negatif ayrışıyor, bu ayrışma şimdilik içeride negatif bir unsur kaynaklı olarak görünmüyor. Son birkaç ayda takip edilen TL’de hızlı güçlenme, geri dönüşlerde de volatiliteyi yükseltiyor.

Teknik olarak 7,30 seviyesinin üzerinde kalıcılık olursa orta vade için yukarı yönlü bir sinyal üretebilir, 7,30 altına gelirsek uluslararası gelişmelere bağlı olarak 6,90 bandına kadar geri çekilme bekleyeceğiz.

"Dolar/TL'de destek 7,28; direnç 5,5250'de"

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler tarafından hazırlanan gün ortası değerlendirmesinde, destek seviyeleri olarak 7,28'e işaret edildi.

"Dolar/TL'nin 7.48 seviyelere ulaşılmasının ardından bir miktar gevşeme oluşsa da günlük bazda 200 periyotluk üssel ortalama olan 7.2800 seviyesinin üzerinde fiyatlamaların devam ettiğini izliyoruz. Bu seviyenin üzerinde fiyatlamaların kalıcılık sağlayabilmesi yükseliş hareketlerinin devam etme olasılığını güçlendiriyor. Buna bağlı olarak ilk etapta 7.5250 direncini izliyor olacağız. Yükselişin hız kazanması durumunda bu seviyenin de kırılması ile 7.7500 ve alçalan kama formasyon hedefi olan 8.0000 direnci hedef konumuna yerleşecektir. Paritede oluşan yükseliş hareketinin kısa vadede sekteye uğraması adına mevcut gerilemelerin 7.2800 destek seviyesinin aşağı yönde geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Teknik olarak böyle bir fiyatlarının oluşması durumunda 8 günlük ortalamanın geçtiği 7.1700 ve ardından 7.0000 desteklerinin kısa vadede takip edilebileceğini düşünüyoruz. "

Vakıf Yatırım: 7,30'un üzerinde kalındığı sürece baskı sürebilir

Vakıf Yatırım tarafından hazırlanana bilgilendirme notunda dünyada güçlenen enflasyon beklentileri ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde görülen yukarı yönlü hareketlerin gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı yarattığı hatırlatıldı. Bu baskılar neticesinde 7,40'ın üzerine çıkan dolar/TL için Vakf Yatırım'ın değerlendimesinde şu ifadeler yer alıyor: "Önemli seviye olarak takip ettiğimiz 7.30 seviyesinin üzerinde kalındığı sürece, kısa vadede TL üzerinde baskı sürebilir. 7.50-7.55 bölgesi yukarıda ilk direnç olarak izlenmelidir "

Ekonomist Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu'na göre ise ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yukarı yönlü baskının azalması için emtia fiyatlarındaki, özellikle bakır fiyatındaki artışın durması yada yavaşlaması gerekiyor. Aslanoğlu, "Baskının devam etmesi durumunda, Fed getiri eğrisi kontrolünü muhtemelen seslendirecek" yorumunu yaptı.