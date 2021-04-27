Döviz kurlarında düşüş devam ediyor

Yurt içinde dün akşam açıklanan tam kapanma kararının yansımaları izlenirken beklenen bir veri bulunmuyor. Öte yandan ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik gelişmeler takip ediliyor.

Haftaya yüzde 1'in üzerinde düşüşle başlayan döviz kurları, haftanın ikinci gününde dün gerilediği seviyelerin ardından bugün de gerilemeye devam ediyor. 8,27 düzeyinden güne başlayan dolar/TL, gün ortasında 8,20'ye kadar çekildi. Sabah saatlerinde 10 liranın hemen altına gerileyen euro/TL ise saat 14:10 itibarıyla gün içi en düşük seviye olarak 9,9080'i gördü.

Dolar, küresel piyasalardaki düşük seyrini koruyor

Dolar Fed'in bu haftaki para politikası kararı öncesinde ABD Hazine tahvil getirilerindeki zayıf seyrin baskısıyla başlıca para birimleri karşısında son haftaların en düşük seviyelerine yakın seyretti. Dolar endeksi dün 90.679 ile 3 Mart'tan bu yana en düşük seviyeye geriledikten sonra hafif değişim göstererek 90.947'de bulunuyor. Dolar güvenli liman yen karşısında %0.1 artışla 108.18'e yükselerek Cuma günü gördüğü yedi haftanın dip seviyesi olan 107.48'den toparlanmasını sürdürdü. Yen, Japonya Merkez Bankası'nın para politikasını sabit tutmasına sınırlı tepki verdi. Fed'in yarın sona erecek iki günlük toplantısında para politikasında değişiklik yapılması beklenmiyor. Ancak piyasa, koşulların iyilemesinin gevşek para politikasının geri çekilmesini gerektirip gerektirmediğine dair sorularla karşılaşması muhtemel olan Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını yakından izleyecek. Birçok analist Powell'ın bu konuda konuşmanın erken olduğunu söylemesini bekliyor. Bu durum da Hazine tahvil getirileri ve dolar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilir.