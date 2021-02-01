Döviz kurlarında düşüş hızlandı: Dolar 7,20'yi; euro 8,70'i gördü

Geçtiğimiz hafta TCMB Başkanı Naci Ağbal’ın yılın ilk enflasyon toplantısında piyasalara verdiği net mesajlar ve sıkı para politikası duruşunun korunacağına yönelik açıklamalar Türk Lirası'na desteğini sürdürüuor. Diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine göre çok daha güçlü bir zeminde hareket ettiği gözlemlenen dolar/TL'de düşüş yeni haftanın ilk gününde yüzde 1'in üzerine çıktı. Benzer şekilde hareket eden euro/TL'de de geri çekilmeler yaşanıyor.

Geçtiğimiz haftayı 7,32'nin hemen altında tamamlayan dolar/TL, hızlı bir düşüşle başladığı haftanın ilk gününde en düşük 7,2000 seviyesini gördü. Euro/TL'deki düşüş dolardan daha hızlı bir şekilde gerçekleşirken geçen cuma 8,88'den kapanan euro/TL kuru, 8,7080'e kadar çekildi.

Saat 13:35 sularında dolar/TL yüzde 1,40 kayıpla 7,2155'ten; euro/TL ise yüzde 1,83'lük düşüşle 8,7250'den işlem görüyordu.

"7,20 kırılırsa 7,05'ler görülebilir"

Ahlatcı Menkul Değerler Araştırma Müdürü Barış ÜRKÜN, 7,20 desteğinin kırılması durumunda kurun 7,05'leri test edebileceğine işaret ediyor. Dolar endeksi 91.00 seviyesi yakınlarına doğru hareket eğilimi gösterse de DolarTL’de haftanın ilk işlem günü Türk Lirası’ndaki güçlenmeye bağlı olarak 7.20’li seviyeler test edildi. Bu hafta açıklanacak enflasyon Ocak ayında da artışa işaret ediyor fakat enflasyonla mücadele için TCMB’nin sıkı para politikasına bağlılık konusundaki açıklamaların sürmesi Türk Lirası’na olan talebi reel faiz avantajı ile birlikte güçlü tutuyor. Kurda 200 günlük hareketli ortalama altında kalıcılıkla 7.20 desteği altına geçilirse 7.10-7.05 gibi seviyeler test edilebilir.

"İlk aşamada 7,21-7,24 seviyerleri önemli"

Deniz Yatırım stratejisti Orkun Gödek, yayımladığı değerlendirmede, piyasalardaki dalgalanmanın kısa vadeli işlemlerde bir süre daha devam edebileceğini ve zeminin yeniden yerine oturmasının biraz zaman alabileceğini ifade etmesine karşılık, "USDTRY paritesi işlemlerinde azalan ülke risk primi ve atılan normalleşme adımlarının etkili olmasının ardından ek negatif yeni bir başlık doğmadıkça Türk lirası lehine pozisyonlanmanın devam etmesini ve global fonlama koşullarındaki seyrin belirleyici olacağını düşünüyoruz. Teknik açıdan 7.24-7.21 destek, 7.32-7.39 ise direnç olarak izlenebilir" dedi.

Gödek, geçen hafta hisse piyasalarındaki küresel riskten kaçışla birlikte %4.5 gerileyerek 1,473 puana inen BIST-100 endeksi hakkında ise, "Ağırlıklı dış piyasalara paralel görüntünün korunmasını bekliyoruz. 1,460-1,450 puan seviyeleri destek, 1,490-1,500 ise direnç olarak izlenebilir. 1,475-1,500 puan aralığının korunması yukarı yönün devam etmesi açısından kritik önemde" değerlendirmesinde bulundu.

GÜNÜN AJANDASI

10:00 - Ocak ayı geçici dış ticaret verileri

10:00 - Ocak ayı PMI

10:00 - Almanya perakende satışlar Aralık

11:55 - Almanya imalat PMI, nihai Oca

12:00 - Euro bölgesi imalat PMI, nihai Ocak

13:00 - Euro bölgesi işsizlik Aralık

17:45 - ABD Markit imalat PMI nihai Ocak

18:00 - ABD ISM imalat endeksi Ocak

Küresel hisse senedi piyasaları yükselişte

Küçük yatırımcıların gözünü kıymetli metallere çevirmesiyle birlikte hedge fonlar hisse senedi piyasalarında bir miktar nefes alırken ABD endeks vadeli işlemleri kayıplarını telafi etti, Asya borsaları ise haftaya yükselişle başladı. MSCI Japonya dışı Asya-Pasifik endeksi dört gün üst üste ekside kapattıktan sonra yüzde 1,5 civarı artıda. Japon Nikkei borsası yüzde 1; Çin'in lokomotif endeksi ise yüzde 0,5 yükselişte.