Döviz kurlarında düşüş sürüyor; Euro/TL 8,90'ın altını gördü

Yurt içinde günün en önemli verisi olan cari dengenin beklentilerin üzerinde açık vermesinin ardından piyasalar, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararını izliyor.

Döviz kurlarında haftanın ilk günü yaşanan yüzde 3'leri bulan yükselişler, ABD tahvil getirilerindeki düşüşler birlikte salı ve çarşamba günü geri veriledi. Bugün de devam eden yükselişin ardından kurlar, son bir haftanın en düşük seviyelerine çok yakın seyrediyor. Dün, günün son saatlerinde 7,50'nin altına gerileyen dolar/TL, bu sabah piyasaların açılışıyla bilrikte 7,43'lere geriledi. Dolar ile benzer grafikleri çizen euro/TL de 8,90'ın altından işlem görüyor.

Dolar/TL neden düşüyor?

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvil getirisi bir yılın zirvesi olan yüzde 1,6250'den sonra başlayan üç günlük düşüşün ardından yüzde 1,5 etrafında denge buldu. Dolar ABD'de zayıf tüketici fiyatları verisi ve Hazine tahvil getirilerindeki gerilemenin, bazı yatırımcıların enflasyonda hızlı artış beklentilerini hafifletmesiyle yaklaşık bir haftanın dip seviyesinde seyretti. Bu gelişmeler TL'deki değer kazancınında da ana belirleyici.

ABD 10 yıllık tahvil getirisindeki yukarı yönlü hareketlerin etkisiyle 6,90 seviyelerinde seyreden dolar/TL, 7,78'in üzerine kadar yükselmişti.

GÜNÜN AJANDASI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu ve rezervler öncelikli olarak izlenecek (14.30).

Yurt dışında en önemli gündem Avrupa Merkez Bankası(ECB) faiz kararı olacak. ECB'nin bu ayki toplantısında da faizlerde değişiklik yapması beklenmiyor. ECB'nin refinansman operasyon gösterge faizi yüzde 0,00, mevduat faizi yüzde -0,50 seviyesinde bulunuyor (15.45).



Açıklamanın ardından ECB Başkanı Christine Lagarde, basın toplantısı düzenleyecek (16.30)

ABD'de işsizlik başvuruları (16.30), JOLTS açılan iş (18.00) ve 30 yıllık tahvil ihalesi izlenecek.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) aylık 'Petrol Piyasası Raporu' açıklanacak.