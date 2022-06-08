Döviz kurlarında yükseliş hız kesmiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta başındaki Kabine toplantısında düşük faiz politikasının süreceğine dair mesajlarıyla TL'deki değer kaybı yeniden hız kazandı. Mayı ayı başından 15,60'lar düzeyinden başlayan yükseliş trendiyle birlikte dolar/TL, 17 lira sınırına dayandı. Dolar/TL 17'ye doğru yükselmesiyle TL'nin Mayıs başından beri kaydettiği değer kaybı yüzde 12'ye ulaştı.

Benzer grafiklerle son günlerde yükselmeye devam eden euro/TL, dün akşam saatlerinde 18 lirayı aştıktan sonra sabaha karşı 18,20'ye kadar tırmandı.

Sabah saatleri itibarıyla dolar/TL 16,9060; euro/TL ise 18,10'dan işlem görüyor.

Gram altın 1.000 TL'nin üzerinde... Dolar/TL'deki yükseliş, küresel piyasalarda altın fiyatlarındaki yatay seyre rağmen yurt içinde altın fiyatlarında da rekor getirdi. Gram altın 1.000 lira sınırını aştı.

Türkiye'nin risk primi rekor kırdı

Türkiye'nin beş yıl vadeli borcunu iflasa karşı korumanın maliyetini gösteren CDS'ler 730 puanı aşarak rekor kırarken likiditenin çok düşük kaldığı Londra swap piyasasında haftalık TL faizi ise sert yükselişle Mayıs sonundaki %25'ten %120'ye çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

"Kimse bizden şunu beklemesin, bu iktidar faizi artırmayacaktır, tam aksine biz faizi düşürmeye devam edeceğiz" diyen Erdoğan faizi düşürmekten bahsetmesinin nedenini ise şöyle açıkladı:

"Bu ülkede yatırımcı birinci derecede kamu bankalarıyla, dahil olursa özel sektör bankalarıyla da, düşük faizle sağladığı kredi ile ne yapsın, yatırıma girsin. Mevcut yatırımlarını daha da geliştirsin ve genişletsin, bununla istihdam sağlayalım, bununla üretimi artıralım, bununla ihracatı daha da artıralım ve bununla büyümeyi sağlayalım."

Erdoğan yönetiminin uyguladığı ekonomi tercihleri düşük faiz ile ihracat odaklı bir üretim canlılığı hedeflenirken böylece kalıcı cari fazla veren bir ekonomik yapı öngörülüyor.