Döviz kurlarında yükseliş sürüyor: Dolar 7,25'e dayandı

Ekonomi yönetimindeki değişimin yaşandığı Kasım ayından bugüne neredeyse aralıksız her gün benzer para birimlerinden pozitif ayrışan TL'de bu hafta itibarıyla negatif ayrışma görülüyor.

Geçtiğimiz cuma gününden bu yana yönünü yukarı çeviren dolar/TL, dün piyasaların kapanışına doğru 7,25 seviyesine kadar tırmandıktan sonra günü 7,17 düzeyinde kapattı. Böylece, 6,89 ile son 6 ayın en düşük seviyelerine kadar çekilen dolar/TL, 4 işlem gününde yüzde 5'in üzerinde artmış oldu. Dolar/TL'de yükseliş bugün de devam ediyor. Sabah saatlerinde 7,16-7,17 bandında yatay seyreden dolar/TL, piyasaların açılmasıyla 7,20'nin üzerini gördü. Günün ikinci yarısında ise kademeli yükseliş devam etti ve dolar/TL saat 15:45 itibarıyla 7,2445'e kadar ulaştı. Aynı dakikalarda euro/TL ise 8,87'nin üzerinde değerleniyor. Euro/TL'de de geçen haftanın ortasında başlayan 8,36 ile 6 ayın en düşük seviyelerindeydi.

Dolar ve euro neden yükseliyor?

TCMB dün TL zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı. Ekonomistler bu kararı sıkı duruşu güçlendirme olarak yorumlarken, kararın ardından mevduat faizlerinde yükseliş bekleniyor.

TCMB'nin aksini birçok kez ifade etmesine karşın dünkü adım bankanın geçmiş dönemde politika faizi yerine diğer araçlarını yeniden kullanmaya başladığına yönelik endişe yarattı. Bu algı piyasada satış baskısı olarak hissedildi. TCMB daha önceki açıklamalarında bu yönde adımlar atmayacağını net şekilde ifade etmişti.

Dolar/TL geçen hafta Ağustos 2020'den beri ilk kez 6.9'a kadar geriledikten sonra ABD tahvil getirilerindeki yükselişin gelişmekte olan ülke para birimlerine etkilerine yönelik endişelerle yeniden yönünü yukarı çevirmişti.