Döviz kuru: 1 dolar ne kadar? 1 Ekim döviz kurları
Dolar güne 7,7750 TL'den başladı. Merkez Bankası kararı sonrası düşüşe geçen dolar, kısa sürede yeniden yükselişe geçti. 1 Ekim'e euro ise 9,0750 TL'den işlem görüyor.
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından döviz kurlarında yaşanan düşüş kısa sürdü. Son dönemde yukarı yönde hareket eden döviz kurları kısa sürede yeniden yükselişe geçerken, bu haftaya da yükselişle başladı. Bugün döviz kurlarına bakıldığında dolar 7,7750 TL'den satılırken, euro ise 9,0750 TL'den işlem görüyor.
İşte 1 Ekim döviz kurları...
CANLI DÖVİZ KURLARI (1 EKİM 2020)
ABD Doları
Alış: 7,7700
Satış: 7,7750
Euro
Alış: 9,0700
Satış: 9,0750
İngiliz Sterlini
Alış: 9,8941
Satış: 9,9437
100 Japon Yeni
Alış: 7,2381
Satış: 7,2817
İsviçre Frangı
Alış: 8,3065
Satış: 8,3566
Çin Yuanı
Alış: 1,1244
Satış: 1,1312
Avustralya Doları
Alış: 5,5027
Satış: 5,5303
Kanada Doları
Alış: 57518
Satış: 5,7864