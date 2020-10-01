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Döviz kuru: 1 dolar ne kadar? 1 Ekim döviz kurları

Dolar güne 7,7750 TL'den başladı. Merkez Bankası kararı sonrası düşüşe geçen dolar, kısa sürede yeniden yükselişe geçti. 1 Ekim'e euro ise 9,0750 TL'den işlem görüyor.

Döviz kuru: 1 dolar ne kadar? 1 Ekim döviz kurları
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Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından döviz kurlarında yaşanan düşüş kısa sürdü. Son dönemde yukarı yönde hareket eden döviz kurları kısa sürede yeniden yükselişe geçerken, bu haftaya da yükselişle başladı. Bugün döviz kurlarına bakıldığında dolar 7,7750 TL'den satılırken, euro ise 9,0750 TL'den işlem görüyor.

İşte 1 Ekim döviz kurları...

CANLI DÖVİZ KURLARI (1 EKİM 2020)

ABD Doları

Alış: 7,7700
Satış: 7,7750

Euro

Alış: 9,0700
Satış: 9,0750

İngiliz Sterlini

Alış: 9,8941
Satış: 9,9437

100 Japon Yeni

Alış: 7,2381
Satış: 7,2817

İsviçre Frangı

Alış: 8,3065
Satış: 8,3566

Çin Yuanı

Alış: 1,1244
Satış: 1,1312

Avustralya Doları

Alış: 5,5027
Satış: 5,5303

Kanada Doları

Alış: 57518
Satış: 5,7864

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