Döviz mevduatı 224.2 milyar dolarla yeni zirvesinde
Doların rekor üstüne rekor kırdığı geçen hafta vatandaş döviz alımına devam etti.
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Şebnem TURHAN
Merkez Bankası para ve banka istatistiklerine göre yurtiçi yerleşiklerin bankalardaki döviz mevduatı 6 Kasım haftasında 224 milyar 229 milyon dolara çıkarak tarihi en yüksek seviyesine ulaştı.
30 Ekim haftasında döviz mevduatı 221 milyar dolar idi. 1 haftada döviz mevduatı 3.1 milyar dolar arttı. Verilere göre bireylerin toplam döviz mevduatı 6 Kasım haftasında önceki haftaya göre 2 milyar 361 milyon dolar arttı ve 140 milyar 289 milyon dolara çıktı. Tüzel kişilerin döviz mevduatı ise 831 milyon dolar artarak 83 milyar 940 milyon dolara yükseldi.