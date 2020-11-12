Döviz mevduatı 224.2 milyar dolarla yeni zirvesinde

Şebnem TURHAN



Merkez Bankası para ve banka istatistiklerine göre yurtiçi yerleşiklerin bankalardaki döviz mevduatı 6 Kasım haftasında 224 milyar 229 milyon dolara çıkarak tarihi en yüksek seviyesine ulaştı.

30 Ekim haftasında döviz mevduatı 221 milyar dolar idi. 1 haftada döviz mevduatı 3.1 milyar dolar arttı. Verilere göre bireylerin toplam döviz mevduatı 6 Kasım haftasında önceki haftaya göre 2 milyar 361 milyon dolar arttı ve 140 milyar 289 milyon dolara çıktı. Tüzel kişilerin döviz mevduatı ise 831 milyon dolar artarak 83 milyar 940 milyon dolara yükseldi.