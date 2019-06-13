Döviz mevduatı 2.8 milyar dolar daha arttı

13 Haziran 2019

Yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 7 Haziran haftasında 2.75 milyar dolar artışla 185.81 milyar dolara yükselerek tarihi rekor seviyede.

TCMB verilerine göre 7 Haziran ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 1.24 milyar dolar artışla 112.82 milyar dolar ile rekor seviyeye gelirken; kurumların da 1.5 milyar dolar artışla yaklaşık 73 milyar dolar ile rekor düzeye geldi. Böylece yurtiçi yerleşikler yılbaşından bu yana döviz birikimlerini 24.8 milyar dolar artırdı.

TCMB her Perşembe günü bir önceki haftanın verisini açıklıyor. Dolayısıyla bugün 31 Mayıs haftası ile birlikte piyasaların bayram tatili nedeniyle büyük kısmında kapalı olduğu 7 Haziran haftasına ait veriler yayınlandı.

Buna göre 31 Mayıs ile yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 479.2 milyon dolar artışla 183.05 milyar dolar olmuştu.

TCMB verilerine göre 31 Mayıs ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 1.28 milyar dolar artışla 111.58 milyar dolara yükselirken, kurumların ise 796.6 milyon dolar azalışla 71.47 milyar dolara gerilemişti.

Yurtiçi yerleşik bireylerin yabancı para mevduatları yerel seçimlerin hemen öncesindeki haftaya kadar altı aylık süreçte aralıksız her hafta artış gösterdi. 31 Mart yerel seçimlerinden önce en son 5 Ekim 2018 haftasında döviz birikimlerini azaltmayı tercih eden bireyseller, yerel seçimlere kadar takip eden 26 haftada döviz birikimlerini kesintisiz artırdılar. Yerel seçimlerin ardından ise bireyler döviz birikimlerini bir miktar azaltsa da DTH'lar son beş haftada tekrar artışa geçti.

Lokallerin döviz biriktirme veya bozdurma eğilimleri TL açısından da yön belirleyici oluyor. Bu çerçevede TCMB ve ekonomi yönetimi de dolarizasyonu caydırıcı adımlara yöneldi. TCMB verilerine göre 5 Ekim 2018 haftasında 89.8 milyar dolar olan bireysellerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları aralıksız artışın yaşandığı 6 aylık dönemde 20 milyar dolara yakın yükseliş göstermişti.

Bu artışın ana nedenleri olarak geçen yılın Ağustos ayında yaşanan kur şokunda bireysel yatırımcıların kâr amaçlı bozdurduğu 8 milyar doları yerine koyma eğilimi ile beklentiler nedeniyle birikimleri döviz cinsinden tutma alışkanlığının etkili olduğu belirtiliyor. Analistlere göre bireysel yatırımcının kendini korumaya alma güdüsünün yanı sıra kurda daha fazla yükseliş olacağı beklentisi de döviz talebini artırıyor.

Kaynak: Reuters