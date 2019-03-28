Döviz mevduatı 3,5 milyar dolar büyüdü

28 Mart 2019

TCMB verilerine göre 22 Mart ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 1.3 milyar dolar artışla 107.03 milyar dolar olurken; kurumların ise 2.2 milyar dolar artışla 72.25 milyar dolara yükseldi.

En son 5 Ekim 2018 haftasında döviz birikimlerini azaltmayı tercih eden bireyseller takip eden 24 haftada döviz birikimlerini kesintisiz artırdılar. Böylece bireysellerin yabancı para birikimi 29 Nisan 2016'da görülen 104.11 milyar dolarlık zirveyi de aştı.

TCMB verilerine göre 5 Ekim 2018 haftasında 89.8 milyar dolar olan bireysellerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları aralıksız artış yaşandığı 5.5 aylık dönemde 14.32 milyar dolar yükseldi.

Bu artışın ana nedenleri olarak geçen yılın Ağustos ayında yaşanan kur şokunda bireysel yatırımcıların kâr amaçlı bozdurduğu 8 milyar doları yerine koyma eğilimi ile beklentiler nedeniyle birikimleri döviz cinsinden tutma alışkanlığının etkili olduğu belirtiliyor.

Erdoğan, dolardaki artış için ABD'yi suçladı

Kaynak: Reuters