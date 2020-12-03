Döviz mevduatı 6 haftanın ardından ilk kez geriledi

Şebnem TURHAN



Ekonomi yönetiminde yeni dönemin ardından birer birer normalleşme adımlarının atıldığı 27 Kasım haftasında yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 16 Ekim haftasının ardından ilk kez geriledi.



Toplam yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 20 Kasım’daki 228 milyar 164 milyon dolardan 227 milyar 975 milyon dolara indi. Yani bir haftada 189 milyon dolarlık çözülme var. Peki bu çözülmenin kaynağı kim? Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre bireylerin döviz mevduatı 100 milyon dolar arttı, tüzel kişilerin döviz mevduatı ise 289 milyon dolar azaldı. Bireylerde döviz talebi ivme kaybetmiş olsa da devam etti.





Bireyler 209 milyon dolar alım yaptı



Verilere göre gerçek kişilerin döviz mevduatı 143 milyar 905 milyon dolardan 144 milyar 5 milyon dolara çıktı. Tüzel kişilerin döviz mevduatı da 84 milyar 259 milyon dolardan 83 milyar 970 milyon dolara indi. Döviz pozisyonu olarak bakıldığında ise gerçek kişilerin dolar mevduatı 75 milyar 66 milyon dolardan 209 milyon dolar artışla 75 milyar 275 milyon dolara yükseldi. Gerçek kişilerin döviz mevduatında Euro hesaplarının dolar karşılığı 32 milyar 784 milyon dolara yükseldi. Kıymetli maden hesaplarının dolar karşılığı ise 33 milyar 50 milyon dolar oldu.