Döviz mevduatı 893 milyon dolar geriledi

Şebnem TURHAN



Yurtiçinde yerleşiklerin döviz mevduatı 19 Şubat haftasında 893 milyon dolar gerileyerek 234 milyar 733 milyon dolara indi. Merkez Bankası dün 19 Şubat haftasından başlayarak yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatında parite etkisini de yayımladı. Buna göre 19 Şubat haftasında döviz mevduatlarındaki gerilemede parite etkisi arındırıldığında düşüş 27 milyon dolar oldu. 19 Şubat ile biten haftada dolar/TL 7 liranın altına gelmişti. Altının ons fiyatı 1.760 dolara kadar gerilemişti.



Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 19 Şubat haftasında 12 Şubat haftasındaki 235 milyar 626 milyon dolardan 234 milyar 733 milyon dolara geriledi. 19 Şubat haftasında gerçek kişilerin döviz mevduatı 685 milyon dolar düşerek 148 milyar 749 milyon dolara, tüzel kişilerin döviz mevduatı 208 milyon dolar azalarak 85 milyar 984 milyon dolara indi. Merkez Bankası verilerine göre gerçek kişilerin döviz mevduatında parite etkisinden arındırılmış değişim 142 milyon dolar artış yönünde olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatında değişim parite etkisinden arındırılmış olarak 168 milyon dolar düşüş yönünde oldu.



Bireyler altın, şirketler dolar aldı



Gerçek kişilerin dolar mevduatı 128 milyon dolar azalışla 76 milyar 217 milyon dolara, kıymetli maden depo hesaplarının dolar karşılığı 552 milyon dolar azalışla 34 milyar 846 milyon dolara, Euro hesaplarının dolar karşılığı 19 milyon dolar artarak 34 milyar 609 milyon dolara indi. Merkez Bankası hesaplamalarına göre Euro mevduatlarda parite etkisinden arındırılmış değişim 58 milyon dolar azalma, altın mevduatlarında parite etkisinden arındırılmış değişim ise 314 milyon dolar artış yönünde gerçekleşti.



Tüzel kişilerin dolar mevduatı da 90 milyon dolar artışla 46 milyar 323 milyon dolara, Euro hesaplarının dolar karşılığı da 232 milyon dolar azalışla 35 milyar 695 milyon dolara indi. Kıymetli maden depo hesaplarının dolar karşılığında ise 41 milyon dolar azalma gerçekleşti. Parite etkisinden arındırılmış olarak Euro hesaplar 31 milyon dolar arttı, altın mevduatı ise 70 milyon dolar azaldı.