Döviz mevduatı hala ‘aktif’: Yeni rekor 202 milyar dolar

11 Haziran 2020

Şebnem TURHAN

Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ne göre, yurt içi yerleşiklerin döviz hesapları 202 milyar 4 milyon dolara çıktı. 29 Mayıs haftasına göre 1 milyar 795 milyon dolarlık artışla tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. TCMB verilerine göre doların gelişen ülke para birimleri karşısında kayıp yaşadığı 5 Haziran haftasında mevduat bankalarında hem hem vatandaşlar hem de tüzel kişiler alıma dönerken, katılım bankalarında hem vatandaş hem de tüzel kişiler satış yaptı. Döviz mevduat hesaplarında en yüksek artış ABD doları cinsinden hesaplarda 1.4 milyar dolarla oldu. Döviz mevduatının artış hızı da 29 Mayıs haftasındaki artış hızı olan yüzde 0,45’i ikiye katladı ve yüzde 0,9 oldu.

Döviz hesapları son olarak mart ayının ilk haftasında ilk kez 200 milyar dolara ulaşmıştı. 29 Mayıs haftasında da yeniden 200 milyar doların üstü görülmüştü. Mayıs ayının ilk haftasında ise döviz mevduatları 194 milyar 277 milyon dolara kadar inmişti. Yurt içi yerleşiklerin döviz hesaplarında 5 Haziran öncesinde en yüksek tutar 201 milyar dolar 701 milyon dolar ile 6 Mart haftasında görülmüştü. Bankacılık sektörü aktif rasyosu hedeflerini gerilettiği için döviz mevduatı hesaplarının cazibesini azaltmak için faiz indirimleri yapmışlardı.

Vatandaşın tercihi dolar oldu

29 Mayıs haftasında 200 milyar 209 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz hesapları, geçen hafta itibarıyla 202 milyar 4 milyon dolara çıktı. Söz konusu tutarın 121 milyar 259 milyon dolarını gerçek kişi hesapları, 80 milyar 745 milyon dolarını ise tüzel hesaplar oluşturdu.

Mevduat bankalarında vatandaşın ve tüzel kişilerin döviz mevduatı artışı 1 milyar 888 milyon dolar olurken katılım bankalarında vatandaşın ve tüzel kişilerin döviz mevduatındaki gerileme 89 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Geçen hafta yurt içi yerleşiklerin döviz hesaplarının 112 milyar 726 milyonluk kısmı ABD doları cinsinden; 61 milyar 513 milyon doları ise Euro hesapların dolar karşılığından oluştu. Bir önceki hafta dolar hesaplarının toplam tutarı 111 milyar 726 milyon dolar; Euro hesapların dolar karşılığından değeri ise 61 milyar 161 milyon dolar idi. Bir haftada dolar hesaplarındaki artış 1 milyar 419 milyon dolar; Euro hesaplarındaki artış ise 352 milyon dolar oldu.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı ise, geçen hafta 1.2 milyar lira artarak 3 trilyon 55 milyar liraya yükseldi. Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,29 azalışla 1 trilyon 433 milyar 355 milyon 548 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,29 artışla 1 trilyon 505 milyar 419 milyon 162 bin lira oldu. Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 14 milyar 469 milyon 45 bin lira artarak 3 trilyon 67 milyar 96 milyon 888 bin liraya ulaştı.