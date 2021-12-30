Döviz mevduatı 'yeni ürün' haftasında arttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kur korumalı TL mevduat ürününü pazartesi günü duyurduğu ve dolar/TL’nin 18.36 lira seviyelerinden 10.25 liraya kadar gerilediği geçen hafta Merkez Bankası verilerine göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 1 milyar 458 milyon dolar arttı.

Toplam döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmamış olarak ise 238 milyar 974 milyon dolara çıktı. Böylece döviz mevduatı kur korumalı TL mevduat ürününün uygulamaya girdiği geçen hafta döviz mevduatları tarihi en yüksek seviyesine çıktı.

Gerçek kişilerin döviz mevduatı 136 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 594 milyon dolar yükseldi. Gerçek kişilerin döviz mevduatında en büyük değişim ise dolar cinsi döviz mevduatında yaşandı.

Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre gerçek kişilerin dolar cinsi döviz mevduatı geçen hafta 537 milyon dolar, Euro cinsi döviz mevduatının dolar karşılığı parite etkisinden arındırılmış olarak 265 milyar dolar azalırken, kıymetli maden depo hesaplarının dolar cinsi karşılığı da yine parite etkisinden arındırılmış olarak 571 milyon dolar arttı.

Kur korumalı TL mevduat hesabı sadece gerçek kişilere getirildi. Tüzel hesaplarda ise kurdaki düşük seviyeler alım fırsatı olarak değerlendirilmiş gibi görünüyor. Merkez Bankası verilerine göre tüzel kişilerin dolar cinsi döviz mevduatı geçen hafta 627 milyon dolar, Euro cinsi döviz mevduatının dolar karşılığı parite etkisinden arındırılmış olarak 853 milyon dolar artış gösterdi.