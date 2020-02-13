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Döviz mevduatı yeniden artışa geçti

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduat hesapları ise son haftada 194 milyar 542 milyondan 196 milyar 55 milyon dolara yükseldi.

Döviz mevduatı yeniden artışa geçti
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Yurt içinde yerleşik kişilerin, YP mevduat tutarı 196 milyar 55 milyon dolar olurken, bunun 121 milyar 658 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 74 milyar 397 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

17 Ocak haftasında 197 milyar doları aşarak rekor kıran yurt içi yerleşiklerin döviz mevduat hesabı son iki haftalık düşüşünün ardından 7 Şubat haftasında yeniden yükselmiş oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat ise 7 Şubat ile biten haftada 6 milyar 821 milyon 293 bin lira artarak 2 trilyon 651 milyar 27 milyon 503 bin liradan 2 trilyon 657 milyar 848 milyon 796 bin liraya çıktı.

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