Döviz mevduatı yükselişini sürdürüyor

Şebnem TURHAN

Rusya Ukrayna savaşıyla birlikte üç hafta aralıksız yükselen ve 1 Nisan haftasında gerileyerek 8 Nisan’da yeniden yönünü yukarı çeviren döviz mevduatı 15 Nisan haftasında da parite etkisinden arındırılmış olarak 780 milyon dolar arttı.



Tüzel kişilerin döviz mevduatı ise geçen hafta da parite etkisinden arındırılmış olarak 956 milyon dolar yükseldi. Tüzel kişilerin dolar cinsi döviz mevduatı 44 milyon dolar, Euro cinsi döviz mevduatının parite etkisinden arındırılmış olarak dolar karşılığı 879 milyon dolar büyüdü.

KKM büyüklüğü 756.6 milyar liraya yükseldi

Gerçek kişilerin döviz mevduatında ise parite etkisinden arındırılmış şekilde 175 milyon dolarlık düşüş oldu. Yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı 8 Nisan haftasında 215.6 milyar dolardan 15 Nisan haftasında 216 milyar 734 milyon dolara geldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık verilerine göre de 11 Mart’ta 561 milyar 869 milyon, 18 Mart’ta 581 milyar 166 milyon, 25 Mart’ta 610 milyar 427 milyon, 1 Nisan’da 695 milyar 691 milyon, 8 Nisan’da 726 milyar 665 milyon lira olan kur korumalı TL mevduat hesabının büyüklüğü 15 Nisan haftasında756 milyar 627 milyon liraya çıktı.