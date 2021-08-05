Döviz mevduatında 1,3 milyar dolarlık artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 230 milyar 314,60 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 30 Temmuz ile sona eren haftada 231 milyar 646,70 milyon dolara geldi.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1 Ocak 2021'de 235,66 milyar dolar ve 2020 Ağustos ayı başında 219,5 milyar dolar seviyesindeydi.