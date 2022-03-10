Döviz mevduatında gerileme yavaşladı

Döviz mevduatlarında şirketlerin geçen yılın son çeyreğindeki kur farkı gelirlerine kurumlar vergisi muafiyetinin 25 Şubat itibariyle sona ermesi ardından çözülme hız kesti. Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre toplam döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 4 Mart haftasında 607 milyon dolar düştü. Bireylerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 518 milyon dolar azalırken tüzel kişilerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak sadece 89 milyon dolar azaldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun haftalık verilerine göre de KKM hesapları 4 Mart haftasında bir önceki haftaya göre yüzde 3,6 yükselerek 539.1 milyar liraya yükseldi. KKM’ye geçişte hız kaybının sürmesi bekleniyor. Öte yandan 21 Mart haftası itibariyle KKM’de ilk 3 aylık vadeler dolmuş olacak. Kurdaki 14.5 lira üzerindeki seyrin sürmesinin hem Merkez Bankası’na hem de Hazine’ye yük getirmesi bekleniyor.

Döviz hesaplarının son iki aydaki seyri şöyle:

Tarih - Döviz hesapları

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4 Mart 2022: 214.138,30

25 Şubat 2022: 215.833,40

18 Şubat 2022: 215.988,90

11 Şubat 2022: 223.048,80

4 Şubat 2022: 225.092,50

28 Ocak 2022: 228.162,10

21 Ocak 2022: 232.277,10

14 Ocak 2022: 234.211,70

07 Ocak 2022: 234.291,70

31 Aralık 2021: 237.070,10

24 Aralık 2021: 238.974,70

17 Aralık 2021: 237.790,80

10 Aralık 2021: 231.645,40

03 Aralık 2021: 230.972,30