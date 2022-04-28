Döviz mevduatında küçük gerileme

Merkez Bankası verilerine göre yurtiçinde yerleşiklerin döviz mevduatı artışı geçen hafta ara verdi.

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte üç hafta aralıksız yükselen ve 1 Nisan haftasında gerileyerek 8 Nisan’da yeniden yönünü yukarı çeviren döviz mevduatı 15 Nisan haftasında da artmıştı 22 Nisan’da ise küçük bir düşüş yaşandı. Merkez Bankası verilerine göre toplam döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 172 milyon dolar azaldı.

Tüzel kişilerin döviz mevduatı ise geçen hafta da parite etkisinden arındırılmış olarak 29 milyon dolar, gerçek kişilerin döviz mevduatı da parite etkisinden arındırılmış olarak 87 milyon dolar geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık verilerine göre de kur korumalı TL mevduat hesabının büyüklüğü 22 Nisan haftasında783 milyar 32 milyon liraya çıktı.