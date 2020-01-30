Döviz mevduatında rekor seri sona erdi

30 Ocak 2020

Dünya ONLINE

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.Yurt içi yerleşiklerin döviz hesaplarında artış trendi son buldu.

17 Ocak ile biten haftada 197 milyar 122 milyon dolara yükselen ve rekor kıran yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı, 24 Ocak haftasında yaklaşık 810 milyon dolar geriledi ve 196 milyar 306 milyon oldu. Söz konusu tutarın 121 milyar 526 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 74 milyar 780 milyon doları da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduat hesapları oluşturdu.

Böylece son bir haftalık değişim, gerçek ve tüzel kişilerin döviz hesaplarındaki eşit miktardaki gerilemeden kaynaklandı.

Toplam mevduat 18 milyar lira arttı

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) ise 24 Ocak ile biten haftada 18 milyar 531 milyon 240 bin lira artarak 2 trilyon 630 milyar 379 milyon 558 bin liradan, 2 trilyon 648 milyar 910 milyon 793 bin liraya ulaştı.