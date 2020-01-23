Döviz mevduatında rekor serisi devam ediyor

23 Ocak 2020

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.Yurt içi yerleşiklerin döviz hesaplarında artış trendi hız kesmiyor.

10 Ocak ile biten işlem haftasında 1,7 milyar dolar artarak 196 milyar 57 milyon dolara yükselen yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı, 17 Ocak haftasında 1,1 milyar dolar artarak 197 milyar 121 milyon dolara çıktı. Böylece 'rekor' halkasına yenisi eklenmiş oldu. Söz konusu tutarın 121 milyar 949 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 75 milyar 172 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) ise 17 Ocak ile biten haftada 27 milyar 213 milyon 61 bin lira artarak 2 trilyon 603 milyar 166 milyon 497 bin liradan, 2 trilyon 630 milyar 379 milyon 558 bin liraya çıktı. Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,52 artışla 1 trilyon 247 milyar 597 milyon 624 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,26 artarak 1 trilyon 281 milyar 483 milyon 636 bin lira oldu. Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 1 milyar 43 milyon dolar artarak 227 milyar 219 milyon dolara çıktı.