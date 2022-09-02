Döviz mevduatları 1.2 milyar dolar azaldı

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1 milyar 198,60 milyon dolar düşüş gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 213 milyar 884,1 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 26 Ağustos ile sona eren haftada 212 milyar 685,50 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 646 milyon dolar azalarak 130 milyar 195,60 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı 552,50 milyon dolar azalarak 82 milyar 489,90 milyon dolar oldu.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 847 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 471 milyon dolar artarken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 376 milyon dolar düşüş gösterdi.