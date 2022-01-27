Döviz mevduatları 1,9 milyar dolar geriledi

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1 milyar 934,6 milyon dolar düşüş gösterdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 234 milyar 211 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 21 Ocak ile sona eren haftada 232 milyar 277 milyon dolara geldi.

Böylece 24 Aralık 2021 tarihinde 238 milyar 974 milyon dolar ile tüm zamanların zirvesini gördükten sonra düşüşe geçen döviz hesapları üst üste dördüncü haftada da gerilemiş oldu.

Piyasa uzmanları, döviz hesaplarındaki çözülmede ekonomi yönetiminin uyguladığı Kur Korumalı Mevduat ürününün etkili olduğuna işaret ediyor. Bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da yaptığı açıklamada kur korumalı sistemine yılbaşından bu yana günlük ortalama yaklaşık 7 milyar lira giriş olduğunu ve toplam mevduat büyüklüğünün 209 milyar lirayı bulduğunu açıklamıştı.

Döviz mevduatlarındaki son 2 aydaki hareketler şöyle:



21 Ocak 2022: 232.277,10

14 Ocak 2022: 234.211,70

07 Ocak 2022: 234.291,70

31 Aralık 2021: 237.070,10

24 Aralık 2021: 238.974,70

17 Aralık 2021: 237.790,80

10 Aralık 2021: 231.645,40

03 Aralık 2021: 230.972,30