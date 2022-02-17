Döviz mevduatları 2 milyar dolar azaldı

Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistikleri şirketlerin döviz mevduatında güçlü çözülmenin ivme kaybetse de sürdüğünü gösteriyor.

Verilere göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 11 Şubat ile biten haftada parite etkisinden arındırılmış şekilde 2 milyar 126 milyon dolar azaldı. Bu düşüşün sadece 680 milyon doları gerçek kişilerin döviz mevduatında yaşanırken 1 milyar 446 milyon dolarlık bölümü tüzel kişilerin döviz mevduatındaki çözülmeden kaynaklandı.

25 Şubat’ta kadar döviz mevduatından KKM hesabına dönen şirketlerin son çeyrek kur kazançlarına kurumlar vergisi muafiyeti döviz mevduatında azalmanın süreceğinin de işareti. Tüzel kişilerin dolar cinsi döviz mevduatı 493 milyon dolar, Euro cinsi döviz mevduatının dolar karşılığı parite etkisinden arındırılmış olarak 740 milyon dolar geriledi. Toplam döviz mevduatı ise 223 milyar 49 milyon dolara indi. Döviz mevduatı son iki haftadır Nisan 2021’den bu yana görülen en düşük seviyelerinde bulunuyor.

Böylece 24 Aralık 2021 tarihinde 238 milyar 974 milyon dolar ile tüm zamanların zirvesini gördükten sonra düşüşe geçen döviz hesapları üst üste yedinci haftada da gerilemiş oldu.

Döviz mevduatlarındaki son 2 aydaki hareketler şöyle:

11 Şubat 2022: 223.048,80

04 Şubat 2022: 225.092,50

28 Ocak 2022: 228.162,10

21 Ocak 2022: 232.277,10

14 Ocak 2022: 234.211,70

07 Ocak 2022: 234.291,70

31 Aralık 2021: 237.070,10

24 Aralık 2021: 238.974,70

17 Aralık 2021: 237.790,80





