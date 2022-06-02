Döviz mevduatları 204 milyon dolar arttı

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 204,4 milyon dolar artış gösterdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 214 milyar 493,5 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 27 Mayıs ile sona eren haftada 214 milyar 697,50 milyon dolara geldi.



27 Mayıs haftasında gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 62,2 milyon dolar azalarak 136 milyar 374,10 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı 265,5 milyon dolar artarak 78 milyar 323,80 milyon dolar oldu.