Döviz mevduatları 213 milyon dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 214 milyar 697,9 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 3 Haziran ile sona eren haftada 214 milyar 912,2 milyon dolara geldi.

3 Haziran haftasında gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 121,5 milyon dolar azalarak 136 milyar 252,6 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı 335,9 milyon dolar artarak 78 milyar 659,7 milyon dolar oldu.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 673 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 336 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatları 356 milyon dolar artış gösterdi.