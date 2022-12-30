Döviz mevduatları 3 yılın dibinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 23 Aralık haftası itibariyle döviz mevduatları 4,9 milyar dolar azalışla 194,4 milyar dolara geriledi. Böylelikle döviz mevduatları 3 yılın en düşük seviyesine indi.

Pariteden arındırılmış veriye göre 23 Aralık haftasında döviz mevduatları 5 milyar dolar azaldı. Bu veri setinde gerçek kişilerin döviz mevduatlarının 2,3 milyar dolar, tüzellerin 2,7 milyar dolar düştü.

Aralık ayının ilk haftalarında yükseliş gösteren TCMB'nin rezervlerinde ise 23 Aralık haftasında düşüş gerçekleşti. TCMB'nin brüt rezervleri bu dönemde 129,5 milyar dolardan 128,4 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde net rezerv de 28,1 milyar dolardan 26,7 milyar dolara düştü.

TCMB'nin swap hariç net rezervi 23 Aralık haftasında eksi 43,9 milyar dolar olarak kaydedildi. Bir önceki hafta bu veri eksi 43,3 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.