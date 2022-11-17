Döviz mevduatları 3.7 milyar dolar azaldı

Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış şekilde geçen hafta 3.7 milyar dolar azaldı. Gerçek kişilerde parite etkisinden arındırılmış olarak 2.2 milyar dolar, tüzel kişilerde ise 1.5 milyar dolar düşüş oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 212 milyar 791 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 11 Kasım ile sona eren haftada 212 milyar 911,70 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 701,20 milyon dolar artarak 126 milyar 278,30 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı 57,40 milyon dolar azalarak 86 milyar 633,40 milyon dolar oldu.