Döviz mevduatları 950 milyon dolar azaldı

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 949,6 milyon dolar düşüş gösterdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 215 milyar 224 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 13 Mayıs ile sona eren haftada 214 milyar 274,4 milyon dolara geldi.

13 Mayıs haftasında gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 598,6 milyon dolar azalarak 135 milyar 750,0 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı 649,0 milyon dolar artarak 78 milyar 524,4 milyon dolar oldu.