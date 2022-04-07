Döviz mevduatları geçen hafta 1,6 milyar dolar geriledi

Şebnem TURHAN

Rusya Ukrayna savaşıyla birlikte üç haftadır yükseliş gösteren döviz mevduatları geçen hafta yeniden düşüşe geçti. Merkez Bankası verilerine göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 1 Nisan ile biten haftada 1 milyar 534 milyon dolar azaldı.

Verilere göre değişimin büyük çoğunluğu son üç haftadır alım yönünde hareket eden tüzel kişilerin hesaplarında yaşandı. Tüzel kişilerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış şekilde geçen hafta 1 milyar 252 milyon dolar geriledi. Tüzel kişilerin dolar cinsi döviz mevduatı 753 milyon dolar artarken, Euro cinsi döviz mevduatının parite etkisinden arındırılmış olarak dolar karşılığı 2 milyar 38 milyon dolar azaldı.

Gerçek kişilerin döviz mevduatında ise parite etkisinden arındırılmış şekilde 281 milyon dolarlık düşüş oldu. Bu düşüşün 298 milyon doları da dolar cinsi döviz mevduatındaki düşüşten gerçekleşirken kıymetli maden hesaplarının parite etkisinden arındırılmış olarak dolar karşılığı 127 milyon dolar arttı. Euro cinsi döviz mevduatının parite etkisinden arındırılmış olarak dolar karşılığı ise 167 milyon dolar azaldı. Böylece yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı 25 Mart haftasındaki 217.6 milyon dolarlık seviyesinden 1 Nisan haftasında 215.9 milyar dolara gerilemiş oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık verilerine göre de 11 Mart’ta 561 milyar 869 milyon lira, 18 Mart’ta 581 milyar 166 milyon lira 25 Mart’ta 610 milyar 427 milyon lira olan kur korumalı TL mevduat hesabının büyüklüğü 1 Nisan’da 695 milyar 691 milyon liraya yükseldi. KKM’de yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatındaki düşüşten çok daha fazla bir yükseliş yaşanırken yurtdışındakiler için başlatılan YUVAM hesabının da bu artışta etkisi olduğu analistler tarafından dile getirildi.

Döviz mevduatlarındaki son 3 aydaki hareketler şöyle:



01 Nisan 2022: 215.982,70

25 Mart 2022: 217.609,00

18 Mart 2022: 216.249,00

11 Mart 2022: 216.105,40

04 Mart 2022: 214.138,30

25- Şubat 2022 215.833,40

18 Şubat 2022: 215.988,90

11 Şubat 2022: 223.048,80

04 Şubat 2022: 225.092,50

28 Ocak 2022: 228.162,10

21 Ocak 2022: 232.277,10

14 Ocak 2022: 234.211,70

07 Ocak 2022: 234.291,70

31 Aralık 2021: 237.070,10

24 Aralık 2021: 238.974,70

17 Aralık 2021: 237.790,80