Döviz mevduatları geçen hafta 235 milyon dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 225 milyar 62,7 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 30 Nisan ile sona eren haftada 224 milyar 827 milyon dolara geldi.

Şirketler sattı, bireyseller aldı

Döviz mevduatlarında gerçek kişilerin pozisyonları 33 milyon dolar artarak 140 milyar 944 milyon dolara yükseldi. Tüzel kişilerin mevduatları ise 268 milyon dolar geriledi 83 milyar 882 milyon dolar oldu.